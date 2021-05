மாவட்ட செய்திகள்

கொளத்தூர் தொகுதி சார்பில் 20 ஆக்சிஜன் செறிவூட்டிகள் முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் வழங்கினார் + "||" + On behalf of the Kolathur constituency, 20 oxygen concentrators were provided by First Minister MK Stalin

