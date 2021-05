மாவட்ட செய்திகள்

ஆந்திராவிலிருந்து வந்த போது போலீசார் சோதனையில் சிக்கினர் 20 லிட்டர் கள்ளச்சாராயம் கடத்தல்; 2 பேர் கைது + "||" + Police nab 20 liters of counterfeit liquor on arrival from Andhra Pradesh; 2 people arrested

ஆந்திராவிலிருந்து வந்த போது போலீசார் சோதனையில் சிக்கினர் 20 லிட்டர் கள்ளச்சாராயம் கடத்தல்; 2 பேர் கைது