மாவட்ட செய்திகள்

தேவையின்றி சுற்றித் திரிந்தவர்களை ஆம்புலன்சில் ஏற்றிய அதிகாரிகள் + "||" + Officers loaded those who wandered unnecessarily into ambulances

தேவையின்றி சுற்றித் திரிந்தவர்களை ஆம்புலன்சில் ஏற்றிய அதிகாரிகள்