மாவட்ட செய்திகள்

அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்ற 8 பேர் பலி + "||" + Eight people died after being treated for corona at a government hospital

அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்ற 8 பேர் பலி