மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாநகராட்சி சார்பில்ஒரே நாளில் 4,893 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + On the same day, 4,893 people were vaccinated against corona on behalf of the Trichy Corporation.

திருச்சி மாநகராட்சி சார்பில்ஒரே நாளில் 4,893 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி