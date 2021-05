மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மன்னார்புரத்தில்மின்வாரிய ஊழியர்கள் 203 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + In Mannarpuram, 203 EB workers were vaccinated against corona.

திருச்சி மன்னார்புரத்தில்மின்வாரிய ஊழியர்கள் 203 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி