மாவட்ட செய்திகள்

வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த20 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; வாலிபர் கைது + "||" + 20 kg of cannabis was seized from the house.

வீட்டில் பதுக்கி வைத்திருந்த20 கிலோ கஞ்சா பறிமுதல்; வாலிபர் கைது