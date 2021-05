மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி உதவி கலெக்டரிடம், காய்கறி மாலையுடன் வந்து மனு கொடுத்த காங்கிரசார் + "||" + Congressman who came to Kovilpatti Assistant Collector with a garland of vegetables and filed a petition

கோவில்பட்டி உதவி கலெக்டரிடம், காய்கறி மாலையுடன் வந்து மனு கொடுத்த காங்கிரசார்