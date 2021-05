மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள போலீசாருக்கு காய்கறி, பழங்கள் + "||" + Vegetables and groceries for the police involved in the corona prevention operation

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள போலீசாருக்கு காய்கறி, பழங்கள்