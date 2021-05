மாவட்ட செய்திகள்

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே மர்ம விலங்கு கடித்து 15 ஆடுகள் செத்தன + "||" + Near the bamboo hut Fifteen goats were bitten by a mysterious animal

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே மர்ம விலங்கு கடித்து 15 ஆடுகள் செத்தன