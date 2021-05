மாவட்ட செய்திகள்

சமவெளி பகுதியில் இருந்து ஊட்டிக்கு தினமும் 15 டன் காய்கறிகள் கொண்டு வரப்படுகிறது + "||" + 15 tons of vegetables are brought daily from the plains to Ooty

சமவெளி பகுதியில் இருந்து ஊட்டிக்கு தினமும் 15 டன் காய்கறிகள் கொண்டு வரப்படுகிறது