மாவட்ட செய்திகள்

சிகிச்சை பெறும் கொரோனா நோயாளிகளின் நிலையை அறிய உதவி மையம் தொடக்கம் + "||" + Launch of Help Center to know the status of corona patients receiving treatment

சிகிச்சை பெறும் கொரோனா நோயாளிகளின் நிலையை அறிய உதவி மையம் தொடக்கம்