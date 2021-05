மாவட்ட செய்திகள்

விதிமுறைகளை மீறி வெளியே வருபவர்களை பரிசோதித்து கொரோனா தடுப்பூசி + "||" + Corona vaccine for testing those who come out in violation of the rules

விதிமுறைகளை மீறி வெளியே வருபவர்களை பரிசோதித்து கொரோனா தடுப்பூசி