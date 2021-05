மாவட்ட செய்திகள்

நாகூர் அருகே, பனை மரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து எலக்ட்ரீசியன் சாவு - மகன்கள் கேட்டதால் நுங்கு பறிக்க ஏறிய போது பரிதாபம் + "||" + Near Nagore, an electrician fell from a palm tree and died.

நாகூர் அருகே, பனை மரத்தில் இருந்து கீழே விழுந்து எலக்ட்ரீசியன் சாவு - மகன்கள் கேட்டதால் நுங்கு பறிக்க ஏறிய போது பரிதாபம்