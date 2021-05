மாவட்ட செய்திகள்

நாகை மாவட்டத்தில் இதுவரை 1,308 வாகனங்களில் 358 டன் காய்கறி, பழங்கள் விற்பனை - தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குனர் தகவல் + "||" + 358 tonnes of vegetables and fruits sold in 1,308 vehicles so far in Nagai district - Deputy Director of Horticulture Information

நாகை மாவட்டத்தில் இதுவரை 1,308 வாகனங்களில் 358 டன் காய்கறி, பழங்கள் விற்பனை - தோட்டக்கலைத்துறை துணை இயக்குனர் தகவல்