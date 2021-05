மாவட்ட செய்திகள்

பெரியகுளம் அருகே மரத்திலேயே பழுத்து வீணாகும் மலை வாழைப்பழங்கள் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Near Periyakulam Mountain bananas that are wasted on repair on the tree itself Farmers are sorrow

பெரியகுளம் அருகே மரத்திலேயே பழுத்து வீணாகும் மலை வாழைப்பழங்கள் விவசாயிகள் கவலை