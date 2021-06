மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில்3 லட்சத்து 61 ஆயிரத்து 474 பேருக்கு தடுப்பூசிசுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + In the Salem district 3 lakh 61 thousand 474 people were vaccinated Health officials informed

