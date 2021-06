மாவட்ட செய்திகள்

சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர் வினியோகம் செய்யும் தொழிலாளர்களை முன்கள பணியாளர்களாக அறிவிக்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Distributing cooking gas cylinder Workers as frontline employees To be announced Petition to the Collector

சமையல் கியாஸ் சிலிண்டர் வினியோகம் செய்யும் தொழிலாளர்களை முன்கள பணியாளர்களாக அறிவிக்க வேண்டும் கலெக்டரிடம் மனு