மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இருந்து கூடலூருக்கு மதுபாட்டில்கள் கடத்தி வந்த 4 பேர் கைது + "||" + Four persons have been arrested for smuggling liquor from Karnataka to Cuddalore

கர்நாடகாவில் இருந்து கூடலூருக்கு மதுபாட்டில்கள் கடத்தி வந்த 4 பேர் கைது