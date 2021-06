மாவட்ட செய்திகள்

மூலைக்கரைப்பட்டி அருகே சாராயம் காய்ச்சியவர் கைது + "||" + Police arrested a man who was distilling alcohol near the moolaikaraipatti.

