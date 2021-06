மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லையில் 110 வாகனங்கள் மூலம் மளிகை பொருட்கள் விற்பனை + "||" + Sales of groceries by 110 vehicles in the Nellai metropolitan area started yesterday.

