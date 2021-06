மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் புதிதாக 1,140 பேருக்கு தொற்றுகொரோனாவில் இருந்து 844 பேர் குணமடைந்தனர்பெண்கள் உள்பட 19 பேர் பலி + "||" + 1,140 new infections in the district 844 people recovered from Corona

