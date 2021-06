மாவட்ட செய்திகள்

முககவசம் விற்று கொரோனா நிவாரண நிதி வழங்கிய சமூக சேவகர் + "||" + A social worker donated Rs. 14,000 from the sale of the mask to the Corona Relief Fund.

