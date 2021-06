மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில், கொரோனா பரவலை தடுக்க வீடுகளுக்கே சென்று நோயாளிகளை வகைப்படுத்தும் மருத்துவ குழுஆணையாளர் ரவிச்சந்திரன் தகவல்

In Salem, to prevent the spread of corona Medical team that visits homes and classifies patients Information from Commissioner Ravichandran

