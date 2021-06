மாவட்ட செய்திகள்

திருவாரூர் மாவட்டத்தில், முன்கள பணியாளர்களுக்கு அரிசி, காய்கறி உள்ளிட்ட நிவாரண பொருட்கள் காமராஜ் எம்.எல்.ஏ. வழங்கினார் + "||" + In Thiruvarur district, relief items including rice and vegetables were distributed to frontline workers by Kamaraj MLA. Presented by

