மாவட்ட செய்திகள்

நெல்லை சித்த மருத்துவமனையில் இருந்து தென்காசி மாவட்ட கொரோனா மையங்களுக்கு 20 டாக்டர்கள் அனுப்பப்பட்டனர் + "||" + Twenty doctors were sent from Nellai Siddha Hospital to the Corona Centers in Tenkasi District.

நெல்லை சித்த மருத்துவமனையில் இருந்து தென்காசி மாவட்ட கொரோனா மையங்களுக்கு 20 டாக்டர்கள் அனுப்பப்பட்டனர்