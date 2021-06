மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சியில் வாகன சோதனை: 21 கிலோ கஞ்சாவுடன் கார் பறிமுதல்; 3 பேர் கைது + "||" + A car with 21 kg of cannabis was seized during a vehicle search during a complete curfew in Trichy. 3 people were arrested.

