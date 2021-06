மாவட்ட செய்திகள்

தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள் + "||" + Relief items were distributed to cleaning staff near Pavoorchatram.

தூய்மை பணியாளர்களுக்கு நிவாரண பொருட்கள்