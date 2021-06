மாவட்ட செய்திகள்

தலைவாசல் அருகேபெண்ணின் படத்தை ஆபாசமாக சித்தரித்து பணம் கேட்டு மிரட்டல் என்ஜினீயர் கைது + "||" + Intimidation by asking for money by portraying the image of a woman in an obscene manner Engineer arrested

தலைவாசல் அருகேபெண்ணின் படத்தை ஆபாசமாக சித்தரித்து பணம் கேட்டு மிரட்டல் என்ஜினீயர் கைது