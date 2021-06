மாவட்ட செய்திகள்

சென்னையில் இருந்து சேலத்துக்கு16 ஆயிரத்து 500 கொரோனா தடுப்பூசிகள் வந்தன + "||" + From Chennai to Salem 16 thousand 500 corona vaccines came

சென்னையில் இருந்து சேலத்துக்கு16 ஆயிரத்து 500 கொரோனா தடுப்பூசிகள் வந்தன