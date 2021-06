மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அருகே தேவர்சோலை பஜாருக்குள் வந்த காட்டு யானையால் பரபரப்பு + "||" + Excitement by a wild elephant entering the Thevarsolai Bazaar near Kudalur

கூடலூர் அருகே தேவர்சோலை பஜாருக்குள் வந்த காட்டு யானையால் பரபரப்பு