மாவட்ட செய்திகள்

சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் இதுவரை 20 லட்சம் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன - கமிஷனர் ககன்தீப் சிங் பேடி தகவல் + "||" + So far 20 lakh vaccines have been given in Chennai Corporation areas - Commissioner Kagandeep Singh Bedi informed

சென்னை மாநகராட்சி பகுதிகளில் இதுவரை 20 லட்சம் தடுப்பூசிகள் போடப்பட்டுள்ளன - கமிஷனர் ககன்தீப் சிங் பேடி தகவல்