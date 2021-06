மாவட்ட செய்திகள்

மும்பையில் நகை கடைக்காரரிடம் ரூ 1¼ கோடி தங்கம் பறிப்பு; போலீஸ்காரர் உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Rs 1 crore gold flush with jewelery shop in Mumbai; Four people were arrested, including a policeman

மும்பையில் நகை கடைக்காரரிடம் ரூ 1¼ கோடி தங்கம் பறிப்பு; போலீஸ்காரர் உள்பட 4 பேர் கைது