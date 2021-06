அனுமதியின்றி ஆற்றில் மணல் அள்ளிய 6 டிராக்டர், பொக்லைன் எந்திரம் பறிமுதல்

மாவட்ட செய்திகள்

அனுமதியின்றி ஆற்றில் மணல் அள்ளிய 6 டிராக்டர், பொக்லைன் எந்திரம் பறிமுதல் + "||" + In the river without permission 6 tractors with sand Bokline machine confiscated

அனுமதியின்றி ஆற்றில் மணல் அள்ளிய 6 டிராக்டர், பொக்லைன் எந்திரம் பறிமுதல்