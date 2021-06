கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்கள் 3 மாதத்துக்கு பிறகு தடுப்பூசி போடவேண்டும் சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல்

மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்கள் 3 மாதத்துக்கு பிறகு தடுப்பூசி போடவேண்டும் சுகாதாரத்துறை அறிவுறுத்தல் + "||" + Survivors from Corona After 3 months Should be vaccinated

