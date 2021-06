மாவட்ட செய்திகள்

அன்னவாசல், கீரனூர், கறம்பக்குடி, இலுப்பூரில் 2,250 லிட்டர் சாராய ஊறல் அழிப்பு + "||" + Annavasal, Keeranur, Karambakudy, In Iluppur Disinfection of 2,250 liters of alcohol

அன்னவாசல், கீரனூர், கறம்பக்குடி, இலுப்பூரில் 2,250 லிட்டர் சாராய ஊறல் அழிப்பு