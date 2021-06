மாவட்ட செய்திகள்

மருதூர் அணைக்கட்டிலிருந்து கார் சாகுபடிக்கு மருதூர் கால்வாய்களில் தண்ணீர் திறப்பு + "||" + opening of water in marudur channals for car cultivation

மருதூர் அணைக்கட்டிலிருந்து கார் சாகுபடிக்கு மருதூர் கால்வாய்களில் தண்ணீர் திறப்பு