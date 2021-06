மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Southwest monsoon in the district Precautionary measures Collector order to the authorities

மாவட்டத்தில் தென்மேற்கு பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை அதிகாரிகளுக்கு கலெக்டர் உத்தரவு