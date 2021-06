மாவட்ட செய்திகள்

பூதலூர், நாஞ்சிக்கோட்டை, திருவையாறு பகுதிகளில்132 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Puthalur, Nanjikottai, In Thiruvaiyaru areas For 132 people Confirmation of corona infection

