நுண்ணீர் பாசனம் அமைக்க சிறு, குறு விவசாயிகள் விண்ணப்பிக்கலாம்வேளாண்மை இணை இயக்குனர் சுந்தரம் தகவல் + "||" + At 100 percent subsidy Small and marginal farmers can apply for micro irrigation

