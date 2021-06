மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனாவால் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகள் விவரத்தை தெரிவிக்கலாம்கலெக்டர் கிரண்குராலா தகவல் + "||" + Children who have lost their parents to corona can report the details Information from Collector Kirankurala

