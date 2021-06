மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மாநகரில், இதுவரைஊரடங்கை மீறி சுற்றித்திரிந்த 5,901 வாகனங்கள் பறிமுதல் + "||" + In Trichy, 5,901 vehicles were seized for violating curfew.

