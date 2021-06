மாவட்ட செய்திகள்

காவிரி டெல்டா பகுதியில் இந்த ஆண்டு78 ஆயிரம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி செய்யப்படும்-கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் சந்தீப் சக்சேனா பேட்டி + "||" + Additional Chief Secretary Sandeep Saxena said Kuru would be cultivated on 78,000 acres in the Cauvery Delta this year.

