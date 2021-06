மாவட்ட செய்திகள்

வெளிமாவட்ட மக்கள் மருத்துவ தேவைக்கு மட்டுமே நீலகிரிக்கு வர அனுமதி + "||" + Permission to come to the Nilgiris only for medical need

வெளிமாவட்ட மக்கள் மருத்துவ தேவைக்கு மட்டுமே நீலகிரிக்கு வர அனுமதி