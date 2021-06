மாவட்ட செய்திகள்

சப்-இன்ஸ்பெக்டரை துப்பாக்கியால் சுட்டு தப்பிக்க முயன்ற பிரபல ரவுடி சிடி மணிக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல் - ஆஸ்பத்திரிக்கு நேரில் சென்று நீதிபதி விசாரணை + "||" + Who tried to escape by shooting the sub-inspector with a gun 15 day court custody at Celebrity Rowdy CD

சப்-இன்ஸ்பெக்டரை துப்பாக்கியால் சுட்டு தப்பிக்க முயன்ற பிரபல ரவுடி சிடி மணிக்கு 15 நாள் நீதிமன்ற காவல் - ஆஸ்பத்திரிக்கு நேரில் சென்று நீதிபதி விசாரணை