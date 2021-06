மாவட்ட செய்திகள்

திருமுல்லைவாயலில் ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - கொரோனா அச்சம் காரணமாக பரிதாபம் + "||" + 3 members of the same family commit suicide by hanging in Thirumullaivayal - Pity due to corona fear

திருமுல்லைவாயலில் ஒரே குடும்பத்தில் 3 பேர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை - கொரோனா அச்சம் காரணமாக பரிதாபம்