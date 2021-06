மாவட்ட செய்திகள்

காவலாளியை கட்டி போட்டு ஷோரூமுக்குள் புகுந்து விலையுயர்ந்த காரை திருடிய வழக்கில் வெளிநாட்டு வாலிபர்கள் 2 பேர் கைது + "||" + Tie up the guard Enter the showroom In the case of stealing an expensive car 2 foreign youths arrested

காவலாளியை கட்டி போட்டு ஷோரூமுக்குள் புகுந்து விலையுயர்ந்த காரை திருடிய வழக்கில் வெளிநாட்டு வாலிபர்கள் 2 பேர் கைது