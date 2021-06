மாவட்ட செய்திகள்

மணல் கடத்தலை தடுக்க முயன்ற போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மீது டிராக்டரை ஏற்றி கொல்ல முயற்சி. டிரைவர் கைது + "||" + Attempt to kill the police inspector by loading the tractor

