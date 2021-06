தூத்துக்குடியில் கொரோனா ஊரடங்கிலும் அணிவகுத்த வாகனங்கள்; போக்குவரத்து நெரிசலால் பரபரப்பு

மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் கொரோனா ஊரடங்கிலும் அணிவகுத்த வாகனங்கள்; போக்குவரத்து நெரிசலால் பரபரப்பு + "||" + Vehicles marching through the corona curve in Thoothukudi; Excitement due to traffic congestion

தூத்துக்குடியில் கொரோனா ஊரடங்கிலும் அணிவகுத்த வாகனங்கள்; போக்குவரத்து நெரிசலால் பரபரப்பு