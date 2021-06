மாவட்ட செய்திகள்

திருச்சி மத்திய மண்டலத்தில்செல்போன் வீடியோகால் மூலம் புகார் தெரிவிக்கும் வசதி விரைவில் தொடக்கம்-புதிதாக பொறுப்பேற்ற ஐ.ஜி. பாலகிருஷ்ணன் பேட்டி + "||" + Newly appointed IG Balakrishnan said that a public complaint facility through cell phone video call will be launched soon in the Trichy Central Zone.

